До 24 февраля предприятие занималось изготовлением терморегуляторов, уличных и промышленных светильников, стабилизаторов напряжения и тому подобного. В настоящее время компания перепрофилировалась и производит портативные повербанки Bandera Power, которые получили большой спрос среди украинских военных и уже отправлены в одну из стран ЕС.

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Как "Промавтоматика Винница" переформатировала производство

После полномасштабного вторжения России большинство направлений производства предприятия утратило актуальность, поэтому компания решила перепрофилироваться.

Наш телефон перестал звонить. Резко упали заказы. Сразу задумались, что мы можем делать и чем можем быть полезны для военных,

– вспоминает генеральный директор предприятия Михаил Ганчук.

Сначала "Промавтоматика Винница" разработала автономный блок подсветки с возможностью зарядки телефонов. Это была первая версия Bandera Power – портативного повербанка с большой емкостью.

Бойцы ВСУ использовали устройство для освещения блиндажей и других фортификационных сооружений. Инженеры компании поддерживали тесную связь с военными, и те имели запрос на портативную станцию для зарядки разной электроники, – так устройство оборудовали розеткой в 220 вольт.

Через два месяца предприятие разработало второе поколение Bandera Power. От первой модели устройства отличались большей функциональностью и были максимально адаптированы к потребностям военных.

Первые блоки компания передавала ВСУ бесплатно – всего на фронт было отправлено более 50 таких устройств совокупной стоимостью более 500 тысяч гривен.

Мы разработали устройство, которого хватало малой боевой группе из 6 – 8 человек для выполнения заданий в течение пяти дней, чтобы поддерживать все их гаджеты в заряженном состоянии. Таких гаджетов много, от них зависит эффективность солдат. Это телефоны, рации, планшеты для ориентации на местности и наведения огня, тепловизоры, квадрокоптеры, Starlink,

– отметил Ганчук.

Гендиректор "Промавтоматика Винница" Михаил Ганчук / Фото Суспільне Вінниця

Характеристики Bandera Power

Зарядный блок второго поколения Bandera Power весит 6,1 килограмма, имеет алюминиевый корпус и емкость 180 тысяч миллиампер-часов. Этого хватает для около 60 полных зарядов смартфона. При этом, уже есть и другие модификации устройства – на 125 и 225 тысяч миллиампер-часов.

Кроме четырех портов USB, портативная станция оборудована двумя розетками – на 12 и 220 вольт. Также Bandera Power оборудован светодиодным светильником. Полностью разряженный блок можно зарядить от розетки за 7 часов. В то же время "Промавтоматика Винница" разработала солнечную панель для автономной работы станции – Bandera Solar, которая способна полностью зарядить блок за один летний день.

Bandera Power имеет разные модификации / Фото Суспільне Вінниця

Стоимость и клиенты

В Украине Bandera Power может уверенно конкурировать с мировыми аналогами – например, станция емкостью 225 тысяч миллиампер-часов для гражданских нужд стоит почти 40 тысяч гривен (для ВСУ цена сейчас составляет 29,5 тысячи гривен), когда известно устройство EcoFlow емкостью 252 тысяч миллиампер-часов стартует от 70 до 115 тысяч гривен.

Тем не менее, украинский производитель сейчас способен выполнить заказ только через три недели – это связано с тем, что предприятие заказывает импортные аккумуляторы, которые сейчас пользуются большим спросом и в странах ЕС, а доставку из Китая нужно ждать несколько месяцев.

К слову, в компании отмечают, что основными потребителями станций остаются военные, 10 – 20% покупателей – частные лица. При этом, раз или дважды в неделю заказ осуществляют иностранцы. Объемы обычно большие – в среднем от 20 до 50 станций. Зачастую иностранцы оплачивают устройства и просят отправить их на украинский фронт.

В то же время, прямых контрактов с Минобороны Украины в "Промавтоматика Винница" пока нет. Этот процесс уже запущен, однако процедура требует много согласований и времени – волонтерские организации здесь более гибкие.

Предприятие пока не сотрудничает с Минобороны напрямую / Фото "Промавтоматика Винница"

Выход на рынок ЕС

Гендиректор компании отмечает, что в запуск нового производства они инвестировали несколько миллионов гривен. При этом предприятие не ограничивается только собственными ресурсами – для расширения привлекают также грантовое финансирование от государства и международных организаций.

Сейчас "Промавтоматика Винница" начинает выходить на рынок Евросоюза – первые Bandera Power и Bandera Solar уже отправлены в Германию. Там спрос на украинские устройства есть, в частности, среди туристов, рыбаков и охотников.

В компании надеются, что война скоро закончится. После победы Украины предприятие намерено экспортировать свои устройства в ЕС больше. Для этого в будущем планируется расширить линейку приборов и адаптировать их к потребностям различных категорий потребителей.

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