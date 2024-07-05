Близькість до України, пільгові умови та стабільність: чому українці обирають Польщу для бізнесу

Українці після початку повномасштабної війни переорієнтувалися на західний ринок, зокрема сусідню Польщу. Відтак з 2022 року за допомогою центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві українці відкрили понад 9 тисяч підприємств.

На що орієнтуються українці

Як розповіла 24 Каналу директорка UCloud PL Ольга Козакова та власник автосервісу та детейлінгу у Варшаві "RemZone Warsztat" Валерій Мельніков, для розвитку бізнесу обрали саме Польщу через певні фактори.

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Обоє назвали, що серед причин є як стабільна економіка країни, так і її прозора податкова система.

Досвід компанії корпоративних подарунків

Важливим став логістичний аспект та географічна близькість до України. А також підтримка уряду України відкриття бізнесу у Польщі, зокрема урядові програми та пільгові умови для інвесторів.

Поділилася досвідом з 24 Каналом й Катерина Цатурян, співзасновниця та COO компанії корпоративних подарунків MOODua.

Катерина Цатурян Співзасновниця та COO компанії MOODua Ми планували розширення бізнесу в Європі, провели ряд ресерчів та інтервʼю з потенційними клієнтами в різних країнах. Польща виявилася для нас найближча за ментальністю (що також важливо в розумінні ринка та клієнтів), та корпоративною культурою компаній (ми працюємо в B2B продажах).

Вона наголосила, що країна доволі зручна логістично. А це важливо, адже компанія виготовляє частину товарів в Україні, а згодом перевозить їх до Польщі.

Катерина Цатурян додала, що вони обрали стратегію "йти за клієнтом" (це IT-компанії). Відтак це дозволяє легше увійти на новий ринок, адже чимало з них релокувалися в Польщу.