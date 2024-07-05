Підприємці вимушені піднімати зарплати
У НБУ написали, що такі дії зумовлені нестачею кадрів.
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Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення,
– йдеться у макроекономічному та монетарному огляді.
У червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч гривень, тоді як у вакансіях її розмір ледь досягає до 19,5 тисячі гривень.
Що з ринком праці
Економічна активність погіршилася через дефіцит електроенергії, що призвело до послаблення попиту на працю серед робочої сили. Однак пропозиція зросла сезонно, навіть в умовах підвищеного рівня міграції.
У червні кількість нових вакансій на сайтах з пошуку роботи залишалася майже незмінною, відхиляючись від типового сезонного зростання, пов'язаного з початком збору врожаю. Опитування бізнесу показують, що уповільнення економічної активності призвело до скорочення працівників порівняно з травнем. Тим не менш, у певних професіях, зокрема, у сфері безпеки, будівництва та фізичної праці, спостерігається постійне зростання кількості вакантних посад.