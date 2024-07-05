Предприниматели вынуждены поднимать зарплаты

В НБУ написали, что такие действия обусловлены нехваткой кадров.

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Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения,

– говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре.

В июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысяч гривен, тогда как в вакансиях ее размер едва достигает до 19,5 тысячи гривен.

Что с рынком труда

Экономическая активность ухудшилась из-за дефицита электроэнергии, что привело к ослаблению спроса на труд среди рабочей силы. Однако предложение выросло сезонно, даже в условиях повышенного уровня миграции.

В июне количество новых вакансий на сайтах по поиску работы оставалось почти неизменным, отклоняясь от типичного сезонного роста, связанного с началом сбора урожая. Опросы бизнеса показывают, что замедление экономической активности привело к сокращению работников по сравнению с маем. Тем не менее, в определенных профессиях, в частности, в сфере безопасности, строительства и физического труда, наблюдается постоянный рост количества вакантных должностей.

Заметьте! Количество соискателей работы несколько возросло, о чем свидетельствует увеличение количества поданных резюме. Этот рост связан прежде всего с сезонными факторами.