Предприниматели вынуждены поднимать зарплаты
В НБУ написали, что такие действия обусловлены нехваткой кадров.
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Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения,
– говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре.
В июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысяч гривен, тогда как в вакансиях ее размер едва достигает до 19,5 тысячи гривен.
Что с рынком труда
Экономическая активность ухудшилась из-за дефицита электроэнергии, что привело к ослаблению спроса на труд среди рабочей силы. Однако предложение выросло сезонно, даже в условиях повышенного уровня миграции.
В июне количество новых вакансий на сайтах по поиску работы оставалось почти неизменным, отклоняясь от типичного сезонного роста, связанного с началом сбора урожая. Опросы бизнеса показывают, что замедление экономической активности привело к сокращению работников по сравнению с маем. Тем не менее, в определенных профессиях, в частности, в сфере безопасности, строительства и физического труда, наблюдается постоянный рост количества вакантных должностей.