Темпи відновлення українського бізнесу суттєво сповільнилися

Українські підприємства зіткнулися з уповільненням темпів відновлення у липні 2024 року. Це сталося на тлі проблем з електропостачанням, що спричинило погіршення піврічних очікувань.

Які труднощі проживає український бізнес

Про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій.

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Перебої з електропостачанням негативно вплинули на шестимісячні прогнози щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах: у червні цей показник становив 0,55, а в липні знизився до 0,22.

Згідно з графіком ІЕД, востаннє цей показник був нижчим у січні 2023 року.

Крім того, майже вдвічі зменшилася частка підприємств, які працюють на повну потужність. Це свідчить про затримку відновлення в короткостроковій перспективі. Єдине, що залишилося практично незмінним, – це частка підприємств, які взагалі не працюють,

– зазначає виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Частка підприємств із завантаженістю 100% у липні знизилася з 20% до 11%, а завантаженість на 75-99% впала з 37% до 34%.