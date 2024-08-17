Нові правила

Операторів цифрових платформ змусять збирати дані про заробітки користувачів. Ця звітність буде надходити від них до податківців.

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Здійснювати цю діяльність доведеться службам таксі, сервісам, які допомагають з орендою нерухомості, маркетплейси. Також нове правило буде стосуватися додатків, через які продають товари або надають послуги.

Чим пояснюють таке нововведення

У Мінфіні заявляють, що звітність про доходи фізичних та юридичних осіб, які користуються різноманітними платформами, дозволить "забезпечити прозоре та справедливе податкове середовище".

Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків,

– йдеться у повідомленні.

Сервіси, які повинні будуть надавати податківцям такі дані, вже сповістили про це на зустрічі у міністерстві.