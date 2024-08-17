Новые правила

Операторов цифровых платформ заставят собирать данные о заработках пользователей. Эта отчетность будет поступать от них к налоговикам.

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Осуществлять эту деятельность придется службам такси, сервисам, которые помогают с арендой недвижимости, маркетплейсы. Также новое правило будет касаться приложений, через которые продают товары или предоставляют услуги.

Чем объясняют такое нововведение

В Минфине заявляют, что отчетность о доходах физических и юридических лиц, которые пользуются различными платформами, позволит "обеспечить прозрачную и справедливую налоговую среду".

Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и повышению налоговой культуры налогоплательщиков,

– говорится в сообщении.

Сервисы, которые должны будут предоставлять налоговикам такие данные, уже сообщили об этом на встрече в министерстве.