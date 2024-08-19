Какие трудности проживает украинский бизнес

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

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Перебои с электроснабжением негативно повлияли на шестимесячные прогнозы относительно финансово-экономической ситуации на предприятиях: в июне этот показатель составлял 0,55, а в июле снизился до 0,22.

Согласно графику ИЭД, последний раз этот показатель был ниже в январе 2023 года.

Кроме того, почти вдвое уменьшилась доля предприятий, работающих на полную мощность. Это свидетельствует о задержке восстановления в краткосрочной перспективе. Единственное, что осталось практически неизменным, – это доля предприятий, которые вообще не работают,

– отмечает исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Заметьте! Доля предприятий с загруженностью 100% в июле снизилась с 20% до 11%, а загруженность на 75-99% упала с 37% до 34%.