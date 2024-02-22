Більшість компаній, які постраждали внаслідок війни в Україні, відновили свою діяльність

З початку війни в Україні понад 90% бізнесів відновили свою роботу, за даними дослідження ООН. Більшість з них зазнали фінансових втрат до 100 тисяч доларів.

Скільки бізнесів змогли відновитися

Як показало дослідження програми розвитку ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії 64% малих і середніх українських підприємств зупинили або закрили свою діяльність, але до кінця року 84% з них змогли відновитися протягом шести місяців.

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Станом на осінь 2023 року, близько 10% підприємств все ще ризикували втратити свій бізнес. Втім, це однаково значно менше, порівняно з 46,8% у червні 2022 року.

Попри війну, що триває, підприємства успішно адаптувалися до ситуації та зберегли фінансову стабільність. Більшість компаній звітують про пов’язані з війною фінансові втрати у розмірі до 100 тисяч доларів США,

– йдеться у дослідженні.

Найбільше постраждали будівельна галузь та сільське господарство, тоді як телекомунікації та консалтинг зазнали меншого удару

Збитки бізнесу також відрізняються залежно від регіону, з підприємствами на сході та півдні, що зазнали більших втрат порівняно з західною частиною України.

! В українській економіці майже всі суб'єкти господарювання, а саме 99,98% — це мікро-, малі та середні підприємства. Вони надають 74% всіх робочих місць і формують 64% усієї доданої вартості.

Дослідження показує, що більшість компаній не мають наміру звільняти співробітників, бачачи в людському капіталі ключ до поступового оживлення економіки у 2024 році.