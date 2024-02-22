Сколько бизнесов смогли восстановиться

Как показало исследование программы развития ООН, вследствие полномасштабного вторжения России 64% малых и средних украинских предприятий остановили или закрыли свою деятельность, но до конца года 84% из них смогли восстановиться в течение шести месяцев.

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По состоянию на осень 2023 года, около 10% предприятий все еще рисковали потерять свой бизнес. Впрочем, это все равно значительно меньше, по сравнению с 46,8% в июне 2022 года.

Несмотря на войну, что продолжается, предприятия успешно адаптировались к ситуации и сохранили финансовую стабильность. Большинство компаний отчитываются о связанных с войной финансовых потерях в размере до 100 тысяч долларов США,

– говорится в исследовании.

Больше всего пострадали строительная отрасль и сельское хозяйство, тогда как телекоммуникации и консалтинг получили меньший удар

Убытки бизнеса также отличаются в зависимости от региона, с предприятиями на востоке и юге, что понесли большие потери по сравнению с западной частью Украины.

Интересно! В украинской экономике почти все субъекты хозяйствования, а именно 99,98% - это микро-, малые и средние предприятия. Они предоставляют 74% всех рабочих мест и формируют 64% всей добавленной стоимости.

Исследование показывает, что большинство компаний не намерены увольнять сотрудников, видя в человеческом капитале ключ к постепенному оживлению экономики в 2024 году.