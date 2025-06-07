Український бізнес у травні показав зростання вперше за рік – опитування НБУ

У травні 2025 року український бізнес уперше за рік продемонстрував загальну впевненість у майбутньому. Це передбачає, що компанії всіх секторів очікують зростання.

Позитивна динаміка

Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України, передає 24 Канал. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) повернувся в зону оптимізму, сягнувши 50,8 пунктів проти 49,4 у квітні.

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Для порівняння, значення вище 50 свідчить про позитивні очікування щодо розвитку бізнесу.

Найбільший вплив на поліпшення настроїв мали активний споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, підтримка від міжнародних партнерів і сезонне пожвавлення економіки.

Водночас бізнес і надалі зіштовхується з викликами: обстрілами критичної інфраструктури, кадровим голодом, валютною нестабільністю та інфляційним тиском.

Яких працівників шукає бізнес

Ситуація із зайнятістю виявилася різною для окремих галузей: будівельні компанії планують розширення команд, а в інших секторах переважають очікування скорочення персоналу.

У ціновій політиці більшість підприємств – у сфері торгівлі, промисловості та послуг – прогнозують помірне зростання витрат і цін. Натомість будівельна галузь схиляється до трохи швидшого подорожчання.