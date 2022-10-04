Український стартап GetOrder залучив ангельські інвестиції: на що витратять отримані гроші

Український стартап GetOrder, що займається інтеграцією платформ доставки їжі з POS-системами, залучив ангельські інвестиції. Інвестором виступив директор українського офісу UiPath Олександр Ремінний, ексфаундер проєкту StepShot.

Суму угоди сторони не розголошують. Проте CEO GetOrder Сергій Чайка зауважив, що команда планує вкласти залучені кошти у покращення продукту та його просування на європейський ринок.

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Що відомо про стартап GetOrder

Влітку 2022 року стартап взяв участь у преакселераційній програмі школи Startup Depot Львів, де отримав перше місце за оцінками журі. Під час програми засновник GetOrder й познайомився з майбутнім інвестором Олександром Ремінним, – у минулому фаундером StepShot. 2019 року Ремінний успішно продав власний проєкт UiPath й відтоді очолює український офіс компанії-покупця.

Отримані від Ремінного кошти GetOrder має намір використати на розвиток продукту та просування на європейському ринку. Крім того, стартап нині готується до залучення seed-раунду інвестицій.

Як пояснив засновник проєкту Сергій Чайка, більшість ресторанів не лише в Україні, але й за кордоном, обробляють замовлення від інтеграторів вручну. Це призводить до помилок та суттєвих затримок або відмов від замовлень.

Щоб виправити це, GetOrder інтегрує платформи доставки їжі, зокрема Glovo, Wolt, Uber Eats тощо з автоматизованими POS-системами типу Poster, Profit, Smart Touch та іншими.

Станом на сьогодні, понад 300 локацій підключені до інтеграції за допомогою сервісу стартапу, й серед них – не лише заклади з України, але й ресторани Естонії, Польщі та Грузії. Крім того, GetOrder нині обробляє заявки з Мексики, Італії, Вірменії, Казахстану та навіть Австралії.

До слова, кількість оброблених замовлень на інтеграцію збільшується щомісяця, й у серпні GetOrder обробив понад 56 тисяч замовлень для своїх партнерів.