Сумму сделки стороны не разглашают. При этом CEO GetOrder Сергей Чайка отметил, что команда планирует вложить привлеченные средства в улучшение продукта и его продвижение на европейский рынок.

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Что известно о стартапе GetOrder

Летом 2022 стартап принял участие в преакселерационной программе школы Startup Depot Львов, где получил первое место по оценкам жюри. Во время программы основатель GetOrder и познакомился с будущим инвестором Александром Реминным – в прошлом фаундером StepShot. В 2019 году Реминный успешно продал свой проект UiPath и с тех пор возглавляет украинский офис компании-покупателя.

Полученные от Реминного средства GetOrder намерена использовать для развития продукта и продвижения на европейском рынке. Кроме того, стартап готовится к привлечению seed-раунда инвестиций.

Как пояснил основатель проекта Сергей Чайка, большинство ресторанов не только в Украине, но и за рубежом обрабатывают заказы от интеграторов вручную. Это приводит к ошибкам и существенным задержкам или отказам от заказов.

Чтобы исправить это, GetOrder интегрирует платформы доставки пищи, в частности Glovo, Wolt, Uber Eats и так далее с автоматизированными системами POS типа Poster, Profit, Smart Touch и другими.

На сегодняшний день более 300 локаций подключены к интеграции с помощью сервиса стартапа, и среди них – не только заведения из Украины, но и рестораны Эстонии, Польши и Грузии. Кроме того, GetOrder в настоящее время обрабатывает заявки из Мексики, Италии, Армении, Казахстана и даже Австралии.

К слову, количество обработанных заказов на интеграцию увеличивается ежемесячно, и в августе GetOrder обработал более 56 тысяч заказов для своих партнеров.