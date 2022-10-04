Суму угоди сторони не розголошують. Проте CEO GetOrder Сергій Чайка зауважив, що команда планує вкласти залучені кошти у покращення продукту та його просування на європейський ринок.

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Що відомо про стартап GetOrder

Влітку 2022 року стартап взяв участь у преакселераційній програмі школи Startup Depot Львів, де отримав перше місце за оцінками журі. Під час програми засновник GetOrder й познайомився з майбутнім інвестором Олександром Ремінним, – у минулому фаундером StepShot. 2019 року Ремінний успішно продав власний проєкт UiPath й відтоді очолює український офіс компанії-покупця.

Отримані від Ремінного кошти GetOrder має намір використати на розвиток продукту та просування на європейському ринку. Крім того, стартап нині готується до залучення seed-раунду інвестицій.

Як пояснив засновник проєкту Сергій Чайка, більшість ресторанів не лише в Україні, але й за кордоном, обробляють замовлення від інтеграторів вручну. Це призводить до помилок та суттєвих затримок або відмов від замовлень.

Щоб виправити це, GetOrder інтегрує платформи доставки їжі, зокрема Glovo, Wolt, Uber Eats тощо з автоматизованими POS-системами типу Poster, Profit, Smart Touch та іншими.

Станом на сьогодні, понад 300 локацій підключені до інтеграції за допомогою сервісу стартапу, й серед них – не лише заклади з України, але й ресторани Естонії, Польщі та Грузії. Крім того, GetOrder нині обробляє заявки з Мексики, Італії, Вірменії, Казахстану та навіть Австралії.

До слова, кількість оброблених замовлень на інтеграцію збільшується щомісяця, й у серпні GetOrder обробив понад 56 тисяч замовлень для своїх партнерів.