Як змінились вимоги у 2023 році

Вимоги визначено Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Детально розповідає 24 Канал.

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Для виходу на пенсію у 60 років тепер потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, замість 31 року, як було раніше. Для осіб із 22 – 31 роками стажу пенсія стає доступною у 63 роки, а для тих, хто має менше 22 років стажу – у 65 років.

Довдіково. Розрахувати свій стаж і визначити можливий вік виходу на пенсію можна за допомогою порталу Пенсійного фонду України (ПФУ).

На порталі доступна інформація про стаж після 2004 року, орієнтовну дату виходу на пенсію та розмір виплат. Для стажу до 2004 року дані беруться, наприклад, із трудової книжки. Верифікацію можна пройти через Дію або банківський акаунт.

Яким має бути страховий стаж

Якщо стажу бракує, його можна докупити. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати (нині це 3520 грн). Наприклад, для докупівлі одного року стажу потрібно сплатити 42,2 тисячі гривень.

Ранній вихід на пенсію можливий для окремих професій, таких як прокурори, судді чи силовики. Середній вік виходу на пенсію для прокурорів становить 47 років. За даними OECD, у 2019 році 25% українців виходили на пенсію до 60 років, а до 2023 року цей показник знизився до 11%.

Починаючи з 2028 року, пенсію можна буде отримати в будь-якому віці за наявності 40 років стажу. Для осіб із меншим стажем правила також зміняться: люди з менше ніж 15 роками стажу зможуть виходити на пенсію за умови дотримання мінімального рівня зарплати.