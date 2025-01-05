Как изменились требования в 2023 году

Требования определены Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Подробно рассказывает 24 Канал.

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Для выхода на пенсию в 60 лет теперь нужно иметь не менее 32 лет стажа, вместо 31 года, как было раньше. Для лиц с 22 – 31 годами стажа пенсия становится доступной в 63 года, а для тех, кто имеет менее 22 лет стажа – в 65 лет.

Дополнительно. Рассчитать свой стаж и определить возможный возраст выхода на пенсию можно с помощью портала Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

На портале доступна информация о стаже после 2004 года, ориентировочную дату выхода на пенсию и размер выплат. Для стажа до 2004 года данные берутся, например, из трудовой книжки. Верификацию можно пройти через Дию или банковский аккаунт.

Каким должен быть страховой стаж

Если стажа не хватает, его можно докупить. Стоимость одного месяца составляет 44% от минимальной зарплаты (сейчас это 3520 грн). Например, для докупки одного года стажа нужно оплатить 42,2 тысячи гривен.

Ранний выход на пенсию возможен для отдельных профессий, таких как прокуроры, судьи или силовики. Средний возраст выхода на пенсию для прокуроров составляет 47 лет. По данным OECD, в 2019 году 25% украинцев выходили на пенсию до 60 лет, а к 2023 году этот показатель снизился до 11%.

Начиная с 2028 года, пенсию можно будет получить в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Для лиц с меньшим стажем правила также изменятся: люди с менее чем 15 годами стажа смогут выходить на пенсию при условии соблюдения минимального уровня зарплаты.