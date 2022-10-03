Про це йдеться у щомісячному звіті Національного банку України. Водночас, попри покращення прогнозів, підприємці побоюються руйнувань, спричинених війною, складнощів з логістикою, підвищення цін на енергоресурси та скорочення інвестицій.

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Ситуація у різних галузях

Серед факторів, що стримують відновлення економічної активності, представники бізнесу у вересні загалом назвали:

руйнування виробничих потужностей,

проблеми з логістикою,

подорожчання енергоносіїв,

зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту,

зниження купівельної спроможності громадян.

При загальному індексі у 46,1 пункта, показники у різних галузях дещо відрізняється. Так, підприємства промисловості оцінили перспективи власної ділової активності у 47,1 пункта – бізнес галузі очікує на збільшення обсягів виробництва продукції через зростання оцінок обсягу нових замовлень. Водночас зберігаються песимістичні очікування щодо обсягів нових експортних замовлень.

У будівництві підприємці – навпаки, знизили очікування, – з 41,2 пункта у серпні до 41,0 пункта у вересні. Це зумовлено низькою купівельною спроможністю споживачів, ситуацією на суміжних ринках, а також сезонним чинником. При цьому, бізнес галузі знизив песимістичні прогнози щодо обсягів будівництва й нових замовлень, проте не очікує на збільшення обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

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Підприємства галузі торгівлі, своєю чергою, вперше у 2022 році наблизилися до нейтрального показника – індекс очікувань зріс із 47,4 до 49,9 пункта. Бізнес оптимістично оцінює обсяги товарообігу та закупівель товарів для продажу, проте фіксує зменшення залишків товарів на складах. Також прогнозовано зниження торговельної маржі надалі.

Разом з тим, у сфері послуг індекс піднявся з 39,6 до 43,4 пункта. Бізнес пом'якшив негативні прогнози щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас підприємці очікують зростання тарифів на власні послуги через ймовірне підвищення цін на сировину та товари постачальників.

Зауважимо, що підприємства усіх секторів не очікують на зростання загальної чисельності працівників, проте у сфері торгівлі бізнеси налаштовані найменш песимістично щодо цього питання.