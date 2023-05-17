Український стартап залучив ще 250 тисяч євро: SID Venture Partners – серед інвесторів

Стартап InputSoft, який займається розробкою софту для аеропортів, зумів залучити кошти на свою діяльність. Інвесторами стали відомі у технологічному світі компанії.

Український стартап InputSoft зумів залучити нові інвестиції. Авіаційна компанія переконала у своїй перспективі кількох потужних гравців.

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Розмір інвестицій в український стартап

Компанія InputSoft створила SaaS-платформу, яка дозволяє оптимізувати людські та технічні ресурси, а також аналізувати дані в аеропортах. Минулого року стартапу вдалося пройти TechStars та отримати інвестиції на суму 120 тисяч доларів (оцінка – 3 мільйони).

Цього разу інвестиції в український продукт склали 250 тисяч євро, але цього разу загальна оцінка не повідомляється. Можливо, причиною цього є продовження роботи з інвесторами, але є інформація, що InputSoft ще не закрив раунд.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Головним інвестором став український фонд SID Venture Partners. Також в український стартап інвестували Sigma Software Labs та Torino Cities of the Future Techstars Accelerator.

Інвестори пояснюють, що головна перевага InputSoft – легкість та доступність. Продукт можна легко імплементувати у систему будь-якого замовника, а клієнти за бажанням можуть купувати лише ті модулі, які їм потрібні.

Засновниками стартапу є Анастасія Смик, Валентин Завадський та Андрій Смик. Тривалий час вони працювали у цивільній авіації, після чого вирішили створити свій продукт.