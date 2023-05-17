Украинский стартап привлек еще 250 тысяч евро: SID Venture Partners – среди инвесторов

Стартап InputSoft, занимающийся разработкой софта для аэропортов, сумел привлечь средства на свою деятельность. Инвесторами стали известные в технологическом мире компании.

Украинский стартап InputSoft смог привлечь новые инвестиции. Авиационная компания убедила в своей перспективе несколько сильных игроков.

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Размер инвестиций в украинский стартап

Компания InputSoft создала SaaS-платформу, позволяющую оптимизировать человеческие и технические ресурсы, а также анализировать данные в аэропортах. В прошлом году стартапу удалось пройти TechStars и получить инвестиции на сумму 120 тысяч долларов (оценка – 3 миллиона).

В этот раз инвестиции в украинский продукт составили 250 тысяч евро, но в этот раз общая оценка не сообщается. Возможно, причиной этого является продолжение работы с инвесторами, но информация, что InputSoft еще не закрыл раунд.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Главным инвестором стал украинский фонд SID Venture Partners. Также в украинский стартап инвестировали Sigma Software Labs и Torino Cities of the Future Techstars Accelerator.

Инвесторы объясняют, что главное преимущество InputSoft – легкость и доступность. Продукт можно легко имплементировать в систему любого заказчика, а клиенты могут покупать только те модули, которые им нужны.

Основателями стартапа являются Анастасия Смык, Валентин Завадский и Андрей Смык. Долгое время работали в гражданской авиации, после чего решили создать свой продукт.