Український стартап InputSoft зумів залучити нові інвестиції. Авіаційна компанія переконала у своїй перспективі кількох потужних гравців.
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Розмір інвестицій в український стартап
Компанія InputSoft створила SaaS-платформу, яка дозволяє оптимізувати людські та технічні ресурси, а також аналізувати дані в аеропортах. Минулого року стартапу вдалося пройти TechStars та отримати інвестиції на суму 120 тисяч доларів (оцінка – 3 мільйони).
Цього разу інвестиції в український продукт склали 250 тисяч євро, але цього разу загальна оцінка не повідомляється. Можливо, причиною цього є продовження роботи з інвесторами, але є інформація, що InputSoft ще не закрив раунд.
Головним інвестором став український фонд SID Venture Partners. Також в український стартап інвестували Sigma Software Labs та Torino Cities of the Future Techstars Accelerator.
Інвестори пояснюють, що головна перевага InputSoft – легкість та доступність. Продукт можна легко імплементувати у систему будь-якого замовника, а клієнти за бажанням можуть купувати лише ті модулі, які їм потрібні.
Засновниками стартапу є Анастасія Смик, Валентин Завадський та Андрій Смик. Тривалий час вони працювали у цивільній авіації, після чого вирішили створити свій продукт.