Український енергетичний трейдер готується до виходу на ринок країни ЄС

Не лише приватний бізнес активно виходить на європейський ринок. Підготовку до такого кроку вже проводять і державні бізнеси.

"Енергетична компанія України", яка є державним енерготрейдером, планує розширення на Європу. Зокрема, компанія планує відкрити "дочку" у Словаччині.

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Як свідчать дані у системі закупівель, "Енергетична компанія України" провела тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг, які будуть стосуватися реєстрації. Переможцем стала компанія "Кінстеллар Україна".

Вартість послуг складе 2,9 мільйона гривень, хоча на початку ціну прогнозували на рівні 4,2 мільйона гривень. В аукціоні також брали участь ТОВ "Сі Ем Ес Райх-Рорвіг Хайнц" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".

"ЕКУ" отримає від юристів наступні послуги:

юридичний супровід отримання ліцензії на гуртову торгівлю електрикою;

реєстрація в податковому органі;

юридичний супровід укладення обов’язкових договорів, які передбачені ринком електроенергії;

юридичний супровід щодо оренди приміщення;

юридичний супровід з інших питань.

"Енергетична компанія України" є одним з найбільших імпортерів електроенергії. У травні вона активно імпортувала світло з Угорщини та Польщі.