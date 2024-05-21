Український енергетичний трейдер готується до виходу на ринок країни ЄС
Джерело:ExPro
Не лише приватний бізнес активно виходить на європейський ринок. Підготовку до такого кроку вже проводять і державні бізнеси.
"Енергетична компанія України", яка є державним енерготрейдером, планує розширення на Європу. Зокрема, компанія планує відкрити "дочку" у Словаччині.
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Як свідчать дані у системі закупівель, "Енергетична компанія України" провела тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг, які будуть стосуватися реєстрації. Переможцем стала компанія "Кінстеллар Україна".
Вартість послуг складе 2,9 мільйона гривень, хоча на початку ціну прогнозували на рівні 4,2 мільйона гривень. В аукціоні також брали участь ТОВ "Сі Ем Ес Райх-Рорвіг Хайнц" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".
"ЕКУ" отримає від юристів наступні послуги:
- юридичний супровід отримання ліцензії на гуртову торгівлю електрикою;
- реєстрація в податковому органі;
- юридичний супровід укладення обов’язкових договорів, які передбачені ринком електроенергії;
- юридичний супровід щодо оренди приміщення;
- юридичний супровід з інших питань.
"Енергетична компанія України" є одним з найбільших імпортерів електроенергії. У травні вона активно імпортувала світло з Угорщини та Польщі.