Українці купують більше китайських авто: які марки найпопулярніші

У січні – червні 2025 року в Україні зареєстрували 7318 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це трохи більше (+0,4%), ніж за аналогічний період минулого року.

Які авто імпортують з Китаю?

При цьому більшість авто – нові машини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укравтопром". Зокрема, таких зареєстровано 5963 одиниці, це на 12% більше, ніж торік. Водночас вживаних китайських автівок помітно менше – 1355 одиниць, що на 31% менше, ніж за перше півріччя 2024-го.

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Також аналітики зауважили, що 85% від загальної кількості – це електромобілі, що підтверджує стабільний попит на "зелені" авто з КНР.

Найпопулярніші нові моделі:

BYD Song Plus – 982 одиниці

VW ID.Unyx – 830 одиниці

HONDA eNS1 – 441 одиниці

ZEEKR 7X – 402 одиниці

ZEEKR 001 – 366 одиниці

Серед уживаних китайських авто лідери такі: