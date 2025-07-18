18 липня, 11:30
Українці купують більше китайських авто: які марки найпопулярніші
Основні тези
- У січні – червні 2025 року в Україні зареєстровано 7318 легкових автомобілів з Китаю, що на 0,4% більше, ніж минулого року.
- 85% зареєстрованих авто – електромобілі, зокрема найпопулярніші моделі: BYD Song Plus, VW ID.Unyx, HONDA eNS1, ZEEKR 7X та ZEEKR 001.
У січні – червні 2025 року в Україні зареєстрували 7318 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це трохи більше (+0,4%), ніж за аналогічний період минулого року.
Які авто імпортують з Китаю?
При цьому більшість авто – нові машини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укравтопром". Зокрема, таких зареєстровано 5963 одиниці, це на 12% більше, ніж торік. Водночас вживаних китайських автівок помітно менше – 1355 одиниць, що на 31% менше, ніж за перше півріччя 2024-го.
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Також аналітики зауважили, що 85% від загальної кількості – це електромобілі, що підтверджує стабільний попит на "зелені" авто з КНР.
Найпопулярніші нові моделі:
- BYD Song Plus – 982 одиниці
- VW ID.Unyx – 830 одиниці
- HONDA eNS1 – 441 одиниці
- ZEEKR 7X – 402 одиниці
- ZEEKR 001 – 366 одиниці
Серед уживаних китайських авто лідери такі:
- ZEEKR 001 – 173 одиниці
- ZEEKR 7X – 95 одиниці
- POLESTAR 2 – 76 одиниці
- MG ZS – 68 одиниці
- TESLA Model 3 – 65 одиниці