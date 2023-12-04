Українці становлять майже половину іноземних підприємців, які ведуть несільськогосподарську діяльність у Польщі. Найчастіше українці реєструються як ФОПи.

У Польщі збільшується кількість українських підприємців

Українці становлять майже половину іноземних підприємців, які ведуть несільськогосподарську діяльність у Польщі. Найчастіше українці реєструються як ФОПи.

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Нині в Польщі вже понад 46 тисяч іноземців, які ведуть підприємницьку діяльність, і вона динамічно зростає.

! Торік було зафіксовано 28,3 тисячі іноземних підприємців, які ведуть несільськогосподарську діяльність. А у 2018 році таких декларацій в польському Управлінні соціального страхування ZUS було менш як 18 тисяч.

Іноземці як підприємці мають ті самі права в ZUS, що й громадяни Польщі, але також і ті самі обов’язки. Наприклад, під час створення ФОП вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги, внесків на пільгових умовах або невеликої допомоги ZUS.

Водночас повинні зареєструватися та у відповідний час знімати себе з соціальне страхування, реєструвати та знімати з реєстрації свою компанію, а також вчасно розраховуватися та сплачувати внески,

— каже регіональний прессекретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

Кількість застрахованих у ZUS на кінець вересня цього року становила 16 мільйонів 184 тисячі осіб, тобто на 41 тисячу більше, ніж роком раніше.

6,9% від загальної кількості застрахованих мали іноземне громадянство.

Найбільше підприємців — серед українців

21,6 тисячі платників вказали під час реєстрації громадянство України. Ще рік тому українці становили третину іммігрантів-підприємців, а зараз — майже 47 відсотків.

! Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному секторі, є білоруси — 9034 особи, а третьою — платники податків, які декларують в'єтнамське громадянство — 1154 заяви.

Осінні дані ZUS показують, що більшість людей із закордонними паспортами веде бізнес у найбільших польських агломераціях.

