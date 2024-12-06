Ласий шматок для інвесторів: за скільки Фонд держмайна буде продавати Укрбуд

6 грудня 2024, 07:50
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Автор: Ярослав Сиваківський

Фонд держмайна не збирається зменшувати темп приватизації. Вже скоро інвестори зможуть позмагатися за ще один цікавий об'єкт.

Оцінка компанії 

Наразі ФДМУ належить 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Аукціонна комісія вже закінчила свій аналіз об'єкта, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФДМУ

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За підсумками аудиту була затверджена початкова ціна лота – 262,64 мільйона гривень. Новий власник повинен буде зберегти основні види діяльності компанії, погасити борги, надати працівникам соцгарантії та не допустити звільнень впродовж 6 місяців. 

Чим займається Укрбуд 

Основна спеціалізація – проєктування об'єктів як житлового, так і промислового чи цивільного призначення. Також компанія забезпечує будівельно-монтажні роботи і готує або перекваліфіковує кадри. 

До акціонерного товариства Укрбуду входять 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати. 