"Укрнафті" передадуть понад 100 АЗС російської "Татнафти": де вони розташовані

Україна арештувала активи російської "Татнафти". Незабаром майно передадуть в управління українській компанії.

Агенство з Розшуку та Менеджменту Активів знайшло спосіб застосувати арештовані активи російської "Татнафти". Йдеться про щонайменше 100 АЗС на території України.

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"Укрнафта" отримає в управління сотню АЗС

Голова АРМА Олена Дума виступила з ініціативою щодо передачі активів "Татнафти" в управління "Укрнафті". Арештовані активи розташовані у Харківській і Полтавській областях.

Українці можуть повідомляти про російські активи за кордоном та сприяти їх арешту. Як це зробити – читайте тут

Для того, аби передати АЗС "Укрнафті", потрібна спеціальна процедура на основі розпорядження уряду. Завдання держави – не лише передати арештовані АЗС, а й забезпечити ефективне управління ними, аби в бюджет поповнювався належним чином.

На жаль, мною вже виявлено ознаки неефективного управління великим арештованим бізнесом, що може спричинити значні втрати для бюджету країни. Нині АРМА перевіряє такі кейси і буде вживати необхідні кроки для запобігання подібним сценаріям,

– пообіцяла Дума.

Вона також підкреслила, що держава не може отримувати низькі доходи від управління нафтовими активами. За попередньою інформацією, мова може йти про АЗС Glusco, адже АРМА отримало інформацію про неналежне виконання "Нафтогазом" умов договору.