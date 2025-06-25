УкрОборонПром уклав угоду з одним із лідерів світової авіації

Державне акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УкрОборонПром) підписало меморандум про співпрацю з європейським авіагігантом Airbus.

Партнерство з Airbus

Угоду уклали під час міжнародного авіасалону в Ле-Бурже, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства. Документ передбачає початок підготовки українських фахівців до технічного обслуговування та ремонту літаків Airbus, які експлуатуються в Україні.

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У межах домовленостей підприємства УкрОборонПрому мають здобути відповідні компетенції та сертифікації.

Українські інженери готуються обслуговувати літаки Airbus

Очікують, що представники Airbus відвідають Україну для формування інструкторських груп, у які увійдуть вітчизняні спеціалісти. Вони пройдуть навчання з технологій та роботи з технічною документацією.

Генеральний директор УкрОборонПрому Олег Гуляк наголосив, що співпраця є черговим підтвердженням зростання довіри міжнародних компаній до української оборонної галузі. Він додав, що компанія і надалі рухається у напрямку посилення міжнародного партнерства – не лише в авіації, а й в інших стратегічних напрямах.