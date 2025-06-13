Зміни до чинного порядку
Достатньо надати сертифікат якості на кожну одиницю продукції, який засвідчує відповідність заявленим характеристикам, безпечність та технічний стан, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує 24 Канал.
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Важливо. Відповідальність за достовірність даних у сертифікаті несе виконавець державного контракту.
Мета змін
Цей крок має пришвидшити постачання українських безпілотників і засобів РЕБ на фронт, а також спростити співпрацю з приватним сектором.
Зауважимо, нещодавно Міноборони підписало меморандум із Українським союзом промисловців і підприємців задля посилення партнерства в оборонному виробництві.
До слова, Україна має можливість виробляти озброєння на суму близько 30 мільярдів доларів, однак наразі залучено лише близько 60% цього потенціалу.