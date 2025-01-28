Перший поштовий банк з'явиться в Україні: Укрпошті передали акції PINbank

Національний поштовий оператор Укрпошта отримає акції "Першого інвестиційного банку" (PINbank), які раніше належали російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити перший поштовий банк в Україні.

Укрпошті передадуть акції PINbank

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні сьогодні, 28 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує 24 Канал.

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Уряд передає акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Міністерства інфраструктури, з подальшою передачею Укрпошті. Таким чином, створюємо поштовий банк,

– зазначив Шмигаль.

Що це означає для українців

Рішення дозволить надавати банківські послуги у регіонах, де відсутня розгалужена мережа банківських відділень. Укрпошта, яка має відділення у найвіддаленіших куточках країни, зможе обслуговувати тих громадян, які не користуються цифровими фінансовими інструментами.

Важливо. Прем'єр також повідомив, що державний бюджет заощадить до 5 мільярдів гривень у найближчі 3 – 4 роки завдяки реалізації цього проєкту, однак деталі економії не уточнив.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету", – додав він.

Як держава отримала PINbank

Націоналізацію PINbank завершили на початку 2024 року. Держава отримала 88,89% акцій банку, які раніше належали російському бізнесмену Євгену Гінеру. Олігарх потрапив під санкції РНБО у жовтні 2022 року, а в лютому 2023 року його акції були конфісковані в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Ще у квітні 2023 року ЗМІ повідомляли про можливий перехід PINbank під контроль Укрпошти. Цю інформацію підтвердив тодішній голова Фонду держмайна Віталій Коваль, зазначивши, що уряд розглядає різні варіанти управління банком, включно з передачею його Укрпошті.

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Плани "Укрпошти" створити банк

Ідея створення поштового банку в Україні не є новою. Ще у січні 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії, "Укрпошта" зверталася до Нацбанку із пропозицією придбати Альпарі Банк для надання фінансових послуг через свої відділення.

Як пояснював генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, це дозволило б обслуговувати перекази, поповнення рахунків та інші послуги у поштових відділеннях.