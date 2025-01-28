Укрпочте передадут акции PINbank

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании сегодня, 28 января. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует 24 Канал.

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Правительство передает акции Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам, в Министерство инфраструктуры, с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, создаем почтовый банк,

– отметил Шмыгаль.

Что это означает для украинцев

Решение позволит предоставлять банковские услуги в регионах, где отсутствует разветвленная сеть банковских отделений. Укрпочта, которая имеет отделения в самых отдаленных уголках страны, сможет обслуживать тех граждан, которые не пользуются цифровыми финансовыми инструментами.

Важно. Премьер также сообщил, что государственный бюджет сэкономит до 5 миллиардов гривен в ближайшие 3 – 4 года благодаря реализации этого проекта, однако детали экономии не уточнил.

"Средства будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета", – добавил он.

Как государство получило PINbank

Национализацию PINbank завершили в начале 2024 года. Государство получило 88,89% акций банка, которые ранее принадлежали российскому бизнесмену Евгению Гинеру. Олигарх попал под санкции СНБО в октябре 2022 года, а в феврале 2023 года его акции были конфискованы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

Еще в апреле 2023 года СМИ сообщали о возможном переходе PINbank под контроль Укрпочты. Эту информацию подтвердил тогдашний глава Фонда госимущества Виталий Коваль, отметив, что правительство рассматривает различные варианты управления банком, включая передачу его Укрпочте.

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Планы "Укрпочты" создать банк

Идея создания почтового банка в Украине не является новой. Еще в январе 2022 года, до полномасштабного вторжения России, "Укрпочта" обращалась в Нацбанк с предложением приобрести Альпари Банк для предоставления финансовых услуг через свои отделения.

Как объяснял генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, это позволило бы обслуживать переводы, пополнение счетов и другие услуги в почтовых отделениях.