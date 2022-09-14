Укрпошта відновлює роботу на деокупованій Харківщині: де вже відкрились відділення

Пересувні відділення вирушили в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних, які працювали там до війни, йдеться у повідомленні пресслужби.

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Укрпошта + Starlink у Балаклії. Зв'язок зі світом відновлено, – написав поштовий оператор у фейсбуці.

Як працюватиме Укрпошта

Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.

Пересувні відділення закриють на початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену Балаклію,

– каже гендиректор Ігор Смілянський.

13 вересня українські пенсіонери вже змогли отримати виплати за травень, липень та вересень цього року, які Укрпошта продовжить виплачувати протягом наступних тижнів. Згодом будуть виплачені гроші й за інші місяці, запевнив поштовий оператор. Також найближчими днями планується відновлення доставки посилок.

Зараз державний поштовий оператор підтримує зв’язок з військово-цивільною адміністрацією області та чекає на інформацію, коли можна буде відновити доставку пошти та пенсій в інші звільнені міста та села Харківської області.