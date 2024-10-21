Нові тарифи від Укрпошти: наскільки зростуть ціни

Укрпошта планує підвищити тарифи на свої послуги. Останнє їх зростання відбулося торік. На скільки зростуть ціни для клієнтів, читайте далі.

На скільки Укрпошта підіймає тарифи

Укрпошта планує підвищити тарифи на доставку листів і листівок в Україні на 13%. Інформація про це з’явилася у проєкті, опублікованому на сайті НКЕК. Згідно з ним, планується встановлення нових граничних цін на послуги поштового зв’язку.

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В цілому це стосується пересилання внутрішніх простих і реєстрованих листів без оголошеної цінності вагою до 50 грамів, а також поштових карток. Їх вартість зросте на 13,3% у порівнянні з діючими тарифами.

Пропонується підвищити тарифи на наступні послуги:

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки – з 17 до 20,4 гривні з ПДВ.

Для військовослужбовців строкової служби, які є відправниками та адресатами, тарифи на прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів підвищаться з 10,2 до 12,2 гривні з ПДВ.

Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів – з 6 до 40,8 гривні.

Зауважте! Нові тарифи для Укрпошти має затвердити Національна комісія, яка регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.