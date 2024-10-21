На скільки Укрпошта підіймає тарифи
Укрпошта планує підвищити тарифи на доставку листів і листівок в Україні на 13%. Інформація про це з’явилася у проєкті, опублікованому на сайті НКЕК. Згідно з ним, планується встановлення нових граничних цін на послуги поштового зв’язку.
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В цілому це стосується пересилання внутрішніх простих і реєстрованих листів без оголошеної цінності вагою до 50 грамів, а також поштових карток. Їх вартість зросте на 13,3% у порівнянні з діючими тарифами.
Пропонується підвищити тарифи на наступні послуги:
- Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки – з 17 до 20,4 гривні з ПДВ.
- Для військовослужбовців строкової служби, які є відправниками та адресатами, тарифи на прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів підвищаться з 10,2 до 12,2 гривні з ПДВ.
- Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів – з 6 до 40,8 гривні.
Зауважте! Нові тарифи для Укрпошти має затвердити Національна комісія, яка регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.