Поставив крапку в історії: Смілянський залишиться в Укрпошті, попри вимоги Нацбанку

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та залишається керівником компанії. Повідомлення він опублікував після кількох днів активного обговорення можливого звільнення.

Чому Смілянського не звільнили з Укрпошти

Очільник Укрпошти продовжує працювати відповідно до чинного законодавства, а сама компанія функціонує у звичайному режимі, про це повідомив сам Ігор Смілянський.

Дивіться також Укрпошта домовилася із одним з найбільших маркетплейсів: що це означає для українців

Також Смілянський наголосив, що поштовий оператор і надалі працює по всій країні, враховуючи безпекову ситуацію, наслідки російських обстрілів та погодні умови.

Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням Укрпошти,

– каже посадовець.

До слова, 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.

Згідно з вимогами НБУ, Укрпошта мала відсторонити Смілянського від виконання обов’язків протягом п’яти робочих днів.

Національний банк розпочав процедуру оцінки відповідності генерального директора Укрпошти пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023 – 2026 роках. За цей період регулятор кілька разів застосовував до Укрпошти заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю,

– пише регулятор.

Термін у п'ять днів завершився 30 червня, проте Ігор Смілянський не залишив посаду. Натомість він відзвітував за 10 років роботи.

За його словами, коли він очолив компанію у 2016 році, Укрпошті прогнозували банкрутство вже за кілька місяців. Втім, за цей час підприємству вдалося стабілізувати роботу, перейти до прибуткової діяльності та розпочати масштабне оновлення.

Так, дохід компанії зріс з 4,6 мільярдів гривень у 2016 році до 13,1 мільярдів гривень у 2025 році, а середня зарплата персоналу – з 2 200 гривень у 2016 році до 17 335 гривень.