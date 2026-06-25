Скандал кипить: НБУ пояснив, чому хоче звільнення Смілянського і до чого тут "Укрпошта Банк"

Днями Нацбанк заявив, що вимагатиме Укрпошту звільнити гендиректора. Після цього з’явилися чутки, ніби це через особистий конфлікт Пишного й Смілянського й "Укрпошта Банк", проте в НБУ пояснили причини.

Чому Нацбанк хоче звільнення Смілянського з Укрпошти

У регуляторі заявили, що навколо цієї історії з’явилося чимало припущень і неточних трактувань, тому вирішили детально пояснити свою позицію, пише НБУ.

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Нацбанк наголосив, що рішення не має стосунку до ідеї створення банку фінансової інклюзії чи можливого запуску так званого "Укрпошта Банку". Натомість звернули увагу на наступне:

адміністративне провадження щодо Ігоря Смілянського було відкрито ще в листопаді 2025 року.

підставою стали результати наглядових перевірок діяльності Укрпошти упродовж 2023 – 2026 років, під час яких, за даними регулятора, були виявлені системні порушення в роботі компанії.

Рішення є результатом оцінки того, чи має керівник необхідні знання чинного законодавства, чи здатен виконувати управлінські обов’язки в умовах виявлених порушень. Оцінка відповідності керівників – стандартна складова наглядової практики НБУ,

– кажуть в регуляторі.

Відомо, що рішення щодо Смілянського ухвалювали одразу два колегіальні органи НБУ – Кваліфікаційна комісія та Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Окремо в НБУ спростували припущення про те, що ситуація пов’язана з отриманням банківської ліцензії.

Регулятор наголосив, що Укрпошта взагалі не подавала документів для отримання такої ліцензії. Саме під час подачі відповідної заявки компанія повинна була б підтвердити свою фінансову спроможність, бізнес-стратегію та відповідність іншим вимогам законодавства.

Оскільки такого процесу не було, то й прив’язувати нинішнє рішення до ліцензування банківської діяльності, на думку НБУ, немає підстав.

Про фінансовий стан Укрпошти

Ще одним аргументом, який озвучили в Нацбанку, стали фінансові показники Укрпошти:

За даними регулятора, у 2025 році компанія отримала операційний збиток, що перевищив 400 мільйонів гривень. При цьому покращення загального фінансового результату було досягнуто переважно завдяки продажу активів, а не за рахунок основної діяльності підприємства. У НБУ вважають, що така ситуація не свідчить про стійке оздоровлення бізнесу.

Також вже за результатами першого кварталу 2026 року компанія знову зафіксувала збитки.

Крім того, Укрпошта залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради, що саме по собі є серйозною проблемою корпоративного управління,

– повідомили в НБУ.

До слова, 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.