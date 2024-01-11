Дохід "Укрпошти" у 2023 році склав майже 12 мільярдів гривень

У 2023 році "Укрпошта" заробила на 19% більше, ніж у 2022 році. "Чистий" дохід компанії торік склав 11,9 мільярда гривень.

Як "Укрпошта" нарощувала бізнес

Для порівняння, у довоєнному 2021 році дохід компанії становив 11,1 мільярда гривень, у 2022-му — знизився до 10 мільярда гривень. У 2023 році кількість відправлених посилок виросла на 40%, розповідає генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Читайте також Податкова почала перевірку таксистів – доходить до вилучення особистих автомобілів

У 2023 році ми переломили негативний тренд 2022 року і вийшли на зростання доходів підприємства,

— зазначив Смілянський.

Великим досягненням компанії, за його словами, стало встановлення авіаційного зв'язку зі Сполученими Штатами. Це стало значущим кроком для українських бізнесменів, адже понад мільйон українських товарів успішно продаються на американських ринках навіть у час повномасштабної війни.

Ключовим моментом також стало підписання кредитних угод на 63 мільйони євро з Європейським банком реконструкції та розвитку та на 30 мільйонів євро з Європейським Інвестиційним Банком.

Завдяки цим коштам, у 2023 році компанія змогла створити ефективну логістичну мережу, яка охоплює всю територію країни.

Це означає, що Укрпошта зможе гідно пройти цю зиму та надавати сучасні цифрові послуги за будь-яких умов, зі зв’язком та без нього, завдяки закупленим генераторам та Starlink для відділень та сортувальних центрів,

— пояснює Ігор Смілянський.

Окрім того, Укрпошта використовує мобільні відділення, що дозволяє доставляти виплати, товари та посилки в прифронтові зони. Наразі функціонує понад 1800 таких відділень, що сприяє швидкому відновленню роботи пошти на звільнених територіях.

Це особливо важливо для виплати пенсій та оплати комунальних послуг, адже через Укрпошту проходить 20% таких операцій, як зазначив Ігор Смілянський.

Які плани на 2024 рік

Пріоритетним напрямком діяльності компанії на 2024 рік стане цифровізація. Наступного року планується розширення цифрових послуг на всі українські міста та села, і наразі триває фінальна стадія розробки відповідного програмного забезпечення.

! Значним кроком у цьому напрямку буде автоматизація сортування посилок: очікується, що до 2024 року 100% посилок будуть оброблятися за допомогою роботизованих сортувальних ліній, що значно покращить якість та швидкість доставки.

Також Укрпошта планує перейти на «безпаперовий» формат роботи, оптимізуючи свої внутрішні процеси і зменшуючи екологічний вплив.