Как "Укрпочта" наращивала бизнес

Для сравнения, в довоенном 2021 году доход компании составлял 11,1 миллиарда гривен, в 2022-м снизился до 10 миллиарда гривен. В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%, рассказывает генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

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В 2023 году мы переломили негативный тренд 2022 года и вышли на рост доходов предприятия,

– отметил Смелянский.

Большим достижением компании, по его словам, стало установление авиационной связи с Соединенными Штатами. Это стало значимым шагом для украинских бизнесменов, ведь более миллиона украинских товаров успешно продаются на американских рынках даже во время полномасштабной войны.

Ключевым моментом стало подписание кредитных соглашений на 63 миллиона евро с Европейским банком реконструкции и развития и на 30 миллионов евро с Европейским Инвестиционным Банком.

Благодаря этим средствам, в 2023 году компания смогла создать эффективную логистическую сеть, охватывающую всю территорию страны.

Это значит, что Укрпочта сможет достойно пройти эту зиму и предоставлять современные цифровые услуги при любых условиях, со связью и без него, благодаря закупленным генераторам и Starlink для отделений и сортировочных центров,

– объясняет Игорь Смелянский.

Кроме того, Укрпочта использует мобильные отделения, позволяющие доставлять выплаты, товары и посылки в прифронтовые зоны. В настоящее время функционирует более 1800 таких отделений, что способствует быстрому возобновлению работы почты на освобожденных территориях.

Это особенно важно для выплаты пенсий и оплаты коммунальных услуг, ведь через Укрпочту проходят 20% таких операций, как отметил Игорь Смилянский.

Какие планы на 2024 год

Приоритетным направлением деятельности компании на 2024 год станет цифровизация. В следующем году планируется расширение цифровых услуг на все украинские города и села, и продолжается финальная стадия разработки соответствующего программного обеспечения.

Важно ! Значительным шагом в этом направлении будет автоматизация сортировки посылок: ожидается, что к 2024 году 100% посылок будут обрабатываться с помощью роботизированных сортировочных линий, что значительно улучшит качество и скорость доставки.

Также Укрпочта планирует перейти на «бумажный» формат работы, оптимизируя свои внутренние процессы и уменьшая экологическое влияние.