Таксистів почала перевіряти податкова

Як повідомили у Державній податковій службі, стартувала перевірка таксистів, які не платять податки та працюють без реєстрації та РРО. Рейди проводяться спільно з працівниками Національної поліції.

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У разі виявлення порушення відповідальність може бути дуже серйозною.

На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності,

– наводить податкова один із прикладів.

За словами податківців, відповідно до Господарського кодексу України таксування – це підприємницька діяльність та надання послуг з перевезення. Відповідно, таксисти повинні користуватися касовим апаратом та надавати клієнтам чеки. Окрім того, діяльність таксистів повинна бути зареєстрована, і їм потрібно сплачувати податки.

За даними ДПС, зараз в Україні таксують близько 220 тисяч громадян (трішки більш як 1% економічно активних громадян). Переважна більшість таксистів не є ані найнятими особами, ані зареєстрованими як підприємці.