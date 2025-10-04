"Укрпошта" виставила у продаж лімітовану серію револьверів та пістолетів. Їх використовували працівники пошти ще у 20 столітті. Відомо, що частина коштів з продажу зброї буде спрямована на потреби української армії.

Які артефакти продає "Укрпошта" за донати?

Відомо, що для продажу є лімітована серія револьверів Нагана 1929 – 1945 років та пістолетів ТТ 1936 – 1954 років, передає 24 Канал з посиланнями на пресслужбу поштового оператора.

Водночас в "Укрпошта" додають, що кількість такої зброї обмежена – всього по 50 екземплярів. А з продажу кожного 1 000 гривень буде спрямована на потреби Сили безпеки та оборони України.

Ця зброя використовувалася працівниками "Укрпошти" в середині ХХ століття для охорони, а тепер, за допомогою наших партнерів з "Укроборонпрому", демілітаризована та доступна для продажу,

– написав гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, усі історичні елементи на револьверах та пістолетах збережено. Крім того, кожен пістолет має паспорт, що свідчить про відсутність необхідності отримувати дозвіл на зберігання зброї.

Наприклад, за даними Postmark, ціна на демілітаризований револьвер системи Наган становить 11 499 гривень. Однак станом на 4 жовтня його вже немає в наявності.

Що відомо про державну компанію "Укрпошта"?