Укрпошта відкрила 11 нових відділень у чотирьох областях: де вони з'явилися

Укрпошта продовжує розвивати мережу стаціонарних відділень у невеликих населених пунктах. Цього разу компанія зосередилася на селах, де є достатній попит на поштові послуги та можливість забезпечити роботу відділення.

Де відкрили нові відділення

Цієї осені Укрпошта відкрила 11 нових стаціонарних відділень у чотирьох областях України, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Мова йде про:

Волинську; Тернопільську; Хмельницьку; Рівненську області.

Проєкт наразі перебуває на стартовому етапі. У компанії планують надалі розширювати його і в інших регіонах. Водночас відкриття нових відділень залежатиме від кількох факторів:

достатнього попиту на поштові послуги;

наявності працівників;

підтримки з боку місцевої громади;

можливості забезпечити стабільну роботу відділення.

Які села підходять для відкриття відділення

Нові стаціонарні відділення відкривають у селах, де проживає понад 1 200 людей. Однак сама кількість мешканців не є єдиною умовою для запуску.

Укрпошта також оцінює, чи зростає населення населеного пункту та чи збільшується попит на поштові послуги. Важливим фактором залишається і готовність громади підтримати відкриття відділення.

Окремо компанія враховує можливість сформувати команду працівників. Тобто навіть за достатньої кількості потенційних клієнтів нове відділення не відкриватимуть, якщо немає людей для роботи.

Відділення відкривають для бізнесу, а не "щоб було". Якщо обсяги недостатні, то ці села продовжать обслуговуватися пересувними відділеннями, які працюють за будь-яких обставин,

– каже Смілянський.

Укрпошта планує розширювати проєкт

У компанії розраховують поширити практику відкриття стаціонарних відділень на інші регіони України. Наступним у межах проєкту має стати 12-те нове відділення. Його планують відкрити на Рівненщині.

Укрпошта також закликала громади, які зацікавлені у появі стаціонарного відділення, звертатися до представників компанії. Там готові опрацьовувати можливості для відкриття нових точок у населених пунктах, де для цього є відповідні умови.

Нагадаємо, що Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у більшості міських відділень, де працює кілька операційних вікон. Без черги прийматимуть тих, хто:

Прийшов відправити посилку; Прийшов забрати вже доставлене відправлення.

Причина змін – специфіка поштової логістики під час повітряних тривог. Якщо через зупинку роботи відділення посилка не встигне потрапити до автомобіля, який везе її до сортувального центру, вона може залишитися там ще на добу.

Чи видають посилки Укрпошти під час "жовтої" тривоги

В Укрпошті зазначають, що нова система повітряних тривог поки не призвела до зміни графіків роботи відділень. Поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та надають клієнтам поштові, фінансові й соціальні послуги.

Водночас під час будь-якої загрози в Укрпошті закликають насамперед дбати про безпеку та не ігнорувати рекомендації щодо укриття. Це стосується як працівників поштової мережі, так і клієнтів, які перебувають у відділенні.