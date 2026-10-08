Где открылись новые отделения

Этой осенью "Укрпочта" открыла 11 новых стационарных отделений в четырех областях Украины, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Речь идет о:

Волынскую; Тернопольскую; Хмельницкую; Ровенскую области.

Проект пока находится на стартовом этапе. В компании планируют в дальнейшем расширять его и в других регионах. В то же время открытие новых отделений будет зависеть от нескольких факторов:

достаточного спроса на почтовые услуги;

наличия сотрудников;

поддержки со стороны местного сообщества;

возможности обеспечить стабильную работу отделения.

Какие села подходят для открытия отделения

Новые стационарные отделения открывают в селах, где проживает более 1 200 человек. Однако само количество жителей не является единственным условием для запуска.

Укрпочта также оценивает, растет ли население населенного пункта и увеличивается ли спрос на почтовые услуги. Важным фактором остается и готовность общины поддержать открытие отделения.

Отдельно компания учитывает возможность сформировать команду сотрудников. То есть даже при достаточном количестве потенциальных клиентов новое отделение не откроют, если нет людей для работы.

Отделения открывают для бизнеса, а не "просто так". Если объемы недостаточны, то эти села будут по-прежнему обслуживаться передвижными отделениями, которые работают при любых обстоятельствах,

– говорит Смилянский.

Укрпочта планирует расширять проект

В компании рассчитывают распространить практику открытия стационарных отделений на другие регионы Украины. Следующим в рамках проекта должно стать 12-е новое отделение. Его планируют открыть в Ровенской области.

Укрпочта также призвала общины, заинтересованные в появлении стационарного отделения, обращаться к представителям компании. Там готовы рассматривать возможности открытия новых точек в населенных пунктах, где для этого есть соответствующие условия.

Напомним, что Укрпочта изменила порядок обслуживания клиентов в большинстве городских отделений, где работает несколько операционных окон. Без очереди будут обслуживать тех, кто:

пришли отправить посылку; пришли забрать уже доставленное отправление.

Причина изменений – специфика почтовой логистики во время воздушных тревог. Если из-за остановки работы отделения посылка не успеет попасть в автомобиль, который везет ее в сортировочный центр, она может остаться там еще на сутки.

Выдают ли посылки "Укрпочты" во время "желтой" тревоги

В Укрпочте отмечают, что " новая система воздушной тревоги " пока не привела к изменению графиков работы отделений. Почтовые отделения продолжают работать по ранее установленным графикам и предоставляют клиентам почтовые, финансовые и социальные услуги.

В то же время в случае любой угрозы в Укрпочте призывают в первую очередь заботиться о безопасности и не игнорировать рекомендации по укрытию. Это касается как сотрудников почтовой сети, так и клиентов, находящихся в отделении.