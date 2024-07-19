В Укрзалізниці стало важче придбати квитки: у чому причина

Пасажири Укрзалізниці все частіше постають перед труднощами придбання квитків на популярні маршрути. В Укрзалізниці пояснюють, що це пов'язано з розпалом сезону.

Чому квитки стало важче придбати

Представники компанії кажуть, що придбати квитки стало складніше, бо є високий попит у піковий літній сезон.

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У пікові години онлайн-сервіси Укрзалізниці можуть "підвисати" через додаткові безпекові алгоритми.

Найбільший попит спостерігається вранці, коли відкриваються продажі квитків на новий день. Щоранку о 8:00 компанія фіксує понад 600 запитів на секунду та до 10 тисяч активних сесій.

Такий попит ускладнює придбання квитків, тому ми, щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків,

– пояснюють в Укрзалізниці.

Зміни у продажі квитків

З 4 липня онлайн-продажі квитків на міжнародні напрямки в Укрзалізниці починаються в різний час:

Польські напрямки (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – о 09:00, доступні за 20 діб до відправлення.

Словацькі та австрійські напрямки – о 08:00, доступні за 20 діб.

Молдавський напрямок – о 08:00, доступні за 30 діб.

Продажі квитків відбуваються одночасно на новому сайті та в застосунку "Укрзалізниці". На старому сайті квитки на міжнародні рейси більше не доступні.