В Укрзалізниці стало важче придбати квитки: у чому причина
Джерело:"Економічна правда"
Пасажири Укрзалізниці все частіше постають перед труднощами придбання квитків на популярні маршрути. В Укрзалізниці пояснюють, що це пов'язано з розпалом сезону.
Чому квитки стало важче придбати
Представники компанії кажуть, що придбати квитки стало складніше, бо є високий попит у піковий літній сезон.
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У пікові години онлайн-сервіси Укрзалізниці можуть "підвисати" через додаткові безпекові алгоритми.
Найбільший попит спостерігається вранці, коли відкриваються продажі квитків на новий день. Щоранку о 8:00 компанія фіксує понад 600 запитів на секунду та до 10 тисяч активних сесій.
Такий попит ускладнює придбання квитків, тому ми, щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків,
– пояснюють в Укрзалізниці.
Зміни у продажі квитків
З 4 липня онлайн-продажі квитків на міжнародні напрямки в Укрзалізниці починаються в різний час:
- Польські напрямки (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – о 09:00, доступні за 20 діб до відправлення.
- Словацькі та австрійські напрямки – о 08:00, доступні за 20 діб.
- Молдавський напрямок – о 08:00, доступні за 30 діб.