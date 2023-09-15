Укрзалізниця пропонує оренду площ на 21 вокзалі: коли будуть аукціони

Укрзалізниця пропонує підприємцям орендувати місце на українських вокзалах. Географія міст, де є така можливість, доволі широка.

Вокзали завжди були місцем жвавої комерції. Тепер Укрзалізниця не лише пропонує орендувати площі, а й просить підприємців допомогти у трансформації українських вокзалів.

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Оренда площ та перетворення вокзалів

Укрзалізниця вже оголосила онлайн-аукціони з оренди площ на 21 вокзалі. Торги повинні відбутися вже 22 вересня.

Переможці аукціонів зможуть орендувати площі. За бажання договори оренди можна буде продовжувати.

Загалом на майданчик "Prozorro.Продажі" виставили 53 обʼєкти оренди на 21 вокзалі. Йдеться про Київ, Львів, Ужгород, Трускавець, Кривий Ріг, Одесу, Дніпро та інші міста.

У компанії зазначили, що головне – не лише здати площі в оренду, а й перетворити українські вокзали на комфортні простори.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Для цього ми вивчили досвід вокзалів та аеропортів Європи, залучили до консультацій локальний бізнес та архітекторів, і зрештою у співпраці з Urban Experts визначили принципи зонування та перелік сервісів, що має бути обов’язковим для вокзалів,

– повідомили в Укрзалізниці.

За задумом, на вокзалах повинні бути фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці тощо. У компанії також впевнені, що перетворення вокзалів повинне бути прозорим, тому об'єкти виставили на відкритий аукціон.

Також повідомляється, що це лише перший етап торгів. Зараз виставили зони невеликої площі, але згодом на платформі з'являться нові лоти.