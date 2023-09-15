Вокзали завжди були місцем жвавої комерції. Тепер Укрзалізниця не лише пропонує орендувати площі, а й просить підприємців допомогти у трансформації українських вокзалів.
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Оренда площ та перетворення вокзалів
Укрзалізниця вже оголосила онлайн-аукціони з оренди площ на 21 вокзалі. Торги повинні відбутися вже 22 вересня.
Загалом на майданчик "Prozorro.Продажі" виставили 53 обʼєкти оренди на 21 вокзалі. Йдеться про Київ, Львів, Ужгород, Трускавець, Кривий Ріг, Одесу, Дніпро та інші міста.
У компанії зазначили, що головне – не лише здати площі в оренду, а й перетворити українські вокзали на комфортні простори.
Для цього ми вивчили досвід вокзалів та аеропортів Європи, залучили до консультацій локальний бізнес та архітекторів, і зрештою у співпраці з Urban Experts визначили принципи зонування та перелік сервісів, що має бути обов’язковим для вокзалів,
– повідомили в Укрзалізниці.
За задумом, на вокзалах повинні бути фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці тощо. У компанії також впевнені, що перетворення вокзалів повинне бути прозорим, тому об'єкти виставили на відкритий аукціон.
Також повідомляється, що це лише перший етап торгів. Зараз виставили зони невеликої площі, але згодом на платформі з'являться нові лоти.