Обсяг пасажирських перевезень Укрзалізниці значно зріс: які маршрути стали найпопулярнішими

Укрзалізниця збільшила обсяги перевезень у внутрішніх і міжнародних маршрутах. Беззаперечним лідером серед пасажирських перевезень став маршрут Київ – Чоп.

На скільки зріс обсяг перевезень у травні

За повідомленням компанії, у внутрішньому сполученні перевезень збільшилося на 22% – до 2,2 мільйона пасажирів, а у міжнародному – на 21%, до 200 тисяч пасажирів. При цьому, у травні маршрут Київ – Чоп показав найбільший приріст у внутрішньому сполученні, він зріс на 221%.

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Як пояснюють у компанії, це стало результатом розвитку станції Чоп як пересадного хабу між внутрішніми й міжнародними сполученнями. Зокрема, через відкриття альтернативного варіанту подорожей до Будапешта і Відня після запуску поїздів Луцьк/Київ – Чоп та Чоп – Відень.

Цікаво! Також зафіксовано збільшення пасажиропотоку на 52% та 66% на маршрутах Миколаїв – Київ та Київ – Миколаїв відповідно. Популярність також зросла на маршрутах Київ – Хмельницький – Київ, Київ – Хелм – Київ та Київ – Вінниця – Київ.

Які зміни відбудуться в Укрзалізниці

В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими купе", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони". Про це під час брифінгу заявив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Відтак, компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ями. За його словами, сімейні вагони мають з'явитися в найближчі кілька місяців.