Укрзалізниця запустила "дочку" у Польщі: чим буде займатися компанія

Укрзалізниця тепер працюватиме у Польщі. "Донька" компанії в сусідній країні отримала назву Ukrainian Railways Cargo Poland.

Укрзалізниця тепер працюватиме на території ЄС. Дочірня компанія вже почала свою діяльність у сусідній Польщі.

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Чим буде займатися нова компанія у Польщі

Ukrainian Railways Cargo Poland розпочала свою роботу у Польщі 9 серпня. Головна мета відкриття філії Укрзалізниці в ЄС – координація роботи вантажовласників з іноземними залізницями українських.

Також розробка, впровадження нових продуктів, які ми пропонуємо надавати ринку, а саме: комплексні послуги з перевезення вантажів door to door до Європейського союзу і зворотно,

– розповіли представники компанії.

"Донька" Укрзалізниці буде оперувати вагонами на коліях габариту 1435 міліметрів. Наразі у розпорядженні компанії небагато таких вагонів, ними наразі оперують по румунській залізниці.

Найближчим часом планується розширення не лише розширення парку, а і його урізноманітнення. Зокрема, йдеться про закупівлю фітингових платформ, якими будуть оперувати на території ЄС.