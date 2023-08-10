Справи українців, які через війну виїхали до Чехії, йдуть вкрай важко. Через ряд факторів їм доводиться обходитися обмеженими заробітками, внаслідок чого вони опинилися за межею бідності.

Читайте також У Німеччині побудують завод, який буде виробляти "кров економіки"

Чому українці в Чехії опинилися за межею бідності

Як показало опитування, яке проводило агенство PAQ, 68% українців, які приїхали до Чехії через війну, живуть за межею бідності. Як мінімум для 45% домогосподарств не вистачило б заощаджень навіть на 2 місяці.

67% економічно активних українців знайшли роботу, але понад половина з них працюють на некваліфікованих посадах, ще 40% – на посадах, які нижчі за їхню кваліфікацію.

Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину,

– йдеться у висновках до опитування.

Ба навіть більше, третина опитаних українців працює без відпусток, соціального та медичного страхування.

Найбільшими перешкодами для українців є такі фактори:

незнання чеської мови;

відсутність можливості залишити на когось дітей;

не завжди в Чехії визнають українську освіту.

Раніше повідомлялося, що Канада запропонувала українцям, які переїхали в їхню країну через війну, залишитися назавжди.