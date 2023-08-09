Згідно з наявною інформацією, завод прагнуть звести у Дрездені спільно з компаніями Bosch, Infineon та NXP. Наразі проєкт оцінюють у 10 мільярдів євро.

Читайте також Чи варто підприємцям очікувати зниження податків: що відповів міністр фінансів

У Німеччині побудують завод з виробництва мікросхем

Завдяки заводу у Німеччині компанія TSMC має на меті, зокрема, диверсифікувати ризики, які виділяють клієнти. Річ у тому, що виробник мікросхем походить з Тайваню й уся складність полягає у тому, що Китай вважає цей острів частиною своєї території. Тож геополітична напруженість навколо компанії лише зростає.

Цікаво! Компанія TSMC також анонсувала будівництво заводу на Тайвані, а точніше – у науковому парку Тонглуо. Таке рішення виробник чипів зробив на тлі буму навколо штучного інтелекту. Вартість проєкту оцінили у 3 мільярди доларів.

Очікують, що будівництво заводу у Дрездені буде тривати з 2024 до 2027 року. Щодо розподілу часток у спільному підприємстві, то сторони погодили такі умови:

70% заводу буде належати саме тайванській компанії TSMC;

Інші компанії володітимуть частками по 10%.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Щодо фінансування масштабного проєкту, то вказують, що рада директорів TSMC погодила виділення інвестицій в акціонерний капітал у розмірі 3,5 мільярда євро в компанію European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Ще 5 мільярдів євро виділить німецький уряд. Кошти видадуть у форматі субсидій для підтримки проєкту. Але варто додати, що цей завод – частина набагато масштабнішої програми Німеччини. Таким чином, європейська країна прагне зацікавити іноземні компанії до створення виробничих підприємств на саму в Німеччині.