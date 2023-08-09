Згідно з наявною інформацією, завод прагнуть звести у Дрездені спільно з компаніями Bosch, Infineon та NXP. Наразі проєкт оцінюють у 10 мільярдів євро.
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У Німеччині побудують завод з виробництва мікросхем
Завдяки заводу у Німеччині компанія TSMC має на меті, зокрема, диверсифікувати ризики, які виділяють клієнти. Річ у тому, що виробник мікросхем походить з Тайваню й уся складність полягає у тому, що Китай вважає цей острів частиною своєї території. Тож геополітична напруженість навколо компанії лише зростає.
Очікують, що будівництво заводу у Дрездені буде тривати з 2024 до 2027 року. Щодо розподілу часток у спільному підприємстві, то сторони погодили такі умови:
- 70% заводу буде належати саме тайванській компанії TSMC;
- Інші компанії володітимуть частками по 10%.
Щодо фінансування масштабного проєкту, то вказують, що рада директорів TSMC погодила виділення інвестицій в акціонерний капітал у розмірі 3,5 мільярда євро в компанію European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.
Ще 5 мільярдів євро виділить німецький уряд. Кошти видадуть у форматі субсидій для підтримки проєкту. Але варто додати, що цей завод – частина набагато масштабнішої програми Німеччини. Таким чином, європейська країна прагне зацікавити іноземні компанії до створення виробничих підприємств на саму в Німеччині.