"Укрзалізниця" без тендеру уклала угоду з партнерами Шурми: вищі ціни на сотні мільйонів гривень

"Укрзалізниця" уклала нову угоду на придбання рейок. Договір викликає дуже багато запитань, оскільки не передбачав справедливих умов та чесних цін.

Закупівля без тендеру на сотні мільйонів гривень

Державна компанія "Укрзалізниця" уклала угоду з ТОВ "Мінерфін-транс" на придбання залізничних рейок. Загальна сума угоди складе 666 мільйонів гривень.

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Контракт був укладений перед Новим роком. У жовтні "Укрзалізниця" замовляла китайські рейки у "Дорінвесткапітал", але постачання було зірване.

У новій угоді "Укрзалізниця" купує рейки по 1 848 доларів (з ПДВ), раніше у договорі щодо рейок з Китаю була прописана сума у 1 644 доларів (з ПДВ).

"Мінерфін-транс" – це частина словацької Minerfin, A.S., яка має частку акцій виробника рейок. Також ця компанія є великим перевізником руди в Україні. До повномасштабного вторгнення була партнером "Запоріжсталі", яку в той момент очолював нинішній заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.

Також відомо, що "Мінерфін-транс" постачала інструменти на підприємство брата Ростислава Шурми Олега у Дніпрорудному. Там же розташовані скандальні сонячні електростанції, яким Україна продовжила платити гроші навіть після того, як вони опинилися під окупацією росіян.