Закупівля без тендеру на сотні мільйонів гривень

Державна компанія "Укрзалізниця" уклала угоду з ТОВ "Мінерфін-транс" на придбання залізничних рейок. Загальна сума угоди складе 666 мільйонів гривень.

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Контракт був укладений перед Новим роком. У жовтні "Укрзалізниця" замовляла китайські рейки у "Дорінвесткапітал", але постачання було зірване.

У новій угоді "Укрзалізниця" купує рейки по 1 848 доларів (з ПДВ), раніше у договорі щодо рейок з Китаю була прописана сума у 1 644 доларів (з ПДВ).

"Мінерфін-транс" – це частина словацької Minerfin, A.S., яка має частку акцій виробника рейок. Також ця компанія є великим перевізником руди в Україні. До повномасштабного вторгнення була партнером "Запоріжсталі", яку в той момент очолював нинішній заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.

Також відомо, що "Мінерфін-транс" постачала інструменти на підприємство брата Ростислава Шурми Олега у Дніпрорудному. Там же розташовані скандальні сонячні електростанції, яким Україна продовжила платити гроші навіть після того, як вони опинилися під окупацією росіян.