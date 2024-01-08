Укрзалізниця вже досягнула довоєнних показників: йдеться про десятки мільйонів пасажирів

У 2023 році Укрзалізниці вдалося набрати дуже гарних обертів. Деякі показники вже сягнули довоєнного рівня.

Вдалий рік для Укрзалізниці

У 2023 році послугами Укрзалізниці для прямування на дальнє сполучення скористалися 25 мільйонів пасажирів. Як повідомили у компанії, такими показники були до початку повномасштабного вторгення російських окупантів в Україну.

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Повідомляється, що рекордну кількість пасажирів вдалося перевезти до країн Європейського Союзу.

За обсягами перевезених пасажирів ми вже вийшли на показники 2022 року до широкомасштабного вторгнення,

– повідомив Євген Лященко, голова правління Укрзалізниці.

У 2023 році до Європи перевезли 2,1 мільйона осіб. Це більш як у 2 рази перевищує попередній показник. Попит залишається великим, тому компанії працює над розширенням поточних маршрутів та відкриття нових.

Також минулого року компанія перевезла 450 тисяч пасажирів за груповими заявками. Йдеться про дітей із сімей, які постраждали від війни, дітей із переміщених сімей та пасажирів інших соціально незахищених категорій.